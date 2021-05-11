Глава Башкирии наградил Тамару Тансыккужину орденом Дружбы

Уфа | 11 май 2021 | 09:25

Сегодня, 11 мая, в правительстве прошло оперативное совещание с главой республики Радием Хабировым. Встреча началась с награждения семикратной чемпионки мира по шахматам Тамары Тансыкужиной. Радий Хабиров вручил ей орден Дружбы.







На встречу спортсменка пришла с кубком. Напомним, в ходе четвертого раунда секретарь соревнований убрал со стола российский флаг. Спортсменка рассказала, что весь матч был напряженным.

— Спасибо за оказанную честь и награду, очень приятно. Вот такой кубок удалось привезти из Варшавы. Вы знаете, что произошло. Наш матч вызвал большую огласку. Польская сторона прилагала все усилия для победы. Например, заключительный раунд был приурочен к национальному празднику – День конституции Польской республики. Последний раунд был настолько захватывающий, что после поражения вышла даже песня в Польше. Все эти годы наша республика поддерживала наш клуб, спасибо за это, — сказала Тамара Тансыккужина.

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Фото: с личной страницы Тамары Тансыкужиной