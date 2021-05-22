В Башкирии до 2024 года во всех районных центрах появятся бассейны
22 май 2021 | 16:05
Глава Башкирии Радий Хабиров на заседании совета по вопросам развития физической культуры и спорта заявил, что к 2024 году во всех районных центрах региона построят бассейны и оздоровительные комплексы.
- До 2024 года во всех райцентрах будут ФОКи с бассейнами, - сообщает пресс-служба главы республики итоги заседания совета по вопросам развития физической культуры и спорта. - Глава региона поручил правительству республики провести глубокий анализ состояния спортивных сооружений, внести предложения по их ремонту и реновации.
По данным властей, в этом году в республике планируют ввести ещё 12 спортивных объектов: в Уфе уже начали строить крытый футбольный манеж, физкультурный комплекс по спортивной гимнастике, завершили проектирование международного дворца борьбы, центра волейбола, центра гребного слалома.