В Башкирии до 2024 года во всех районных центрах появятся бассейны

22 май 2021 | 16:05

Глава Башкирии Радий Хабиров на заседании совета по вопросам развития физической культуры и спорта заявил, что к 2024 году во всех районных центрах региона построят бассейны и оздоровительные комплексы.







- До 2024 года во всех райцентрах будут ФОКи с бассейнами, - сообщает пресс-служба главы республики итоги заседания совета по вопросам развития физической культуры и спорта. - Глава региона поручил правительству республики провести глубокий анализ состояния спортивных сооружений, внести предложения по их ремонту и реновации.

По данным властей, в этом году в республике планируют ввести ещё 12 спортивных объектов: в Уфе уже начали строить крытый футбольный манеж, физкультурный комплекс по спортивной гимнастике, завершили проектирование международного дворца борьбы, центра волейбола, центра гребного слалома.





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