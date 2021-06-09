Паралимпийская чемпионка раскритиковала работу Минспорта Башкирии
09 июн 2021 | 09:48
Депутат Государственного собрания – Курултая РБ, восьмикратная паралимпийская чемпионка Оксана Савченко раскритиковала деятельность Министерства молодежной политики и спорта Башкирии. Эмоциональный пост она выложила в Instagram.
Чемпионка обеспокоена развитием спорта в регионе. Ранее Оксана Савченко даже выступала за разделение министерства – молодежная политика отдельно, спорт отдельно.
Оксана Савченко поделилась постом из Казани. В столице Татарстана открылась новая тренировочная база школы по гребным видам спорта. Ранее она находилась в ветхом помещении без удобств. Но теперь у спортсменов появился новый дом. Кроме того, база стала частью благоустройства новой набережной в Казани. Опыт коллег из Татарстана восхитил Оксану Савченко. Региональных коллег депутат назвала людьми, которые используют Башкирию в качестве перевалочного пункта.