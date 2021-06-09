Паралимпийская чемпионка раскритиковала работу Минспорта Башкирии

09 июн 2021 | 09:48

Депутат Государственного собрания – Курултая РБ, восьмикратная паралимпийская чемпионка Оксана Савченко раскритиковала деятельность Министерства молодежной политики и спорта Башкирии. Эмоциональный пост она выложила в Instagram.







Чемпионка обеспокоена развитием спорта в регионе. Ранее Оксана Савченко даже выступала за разделение министерства – молодежная политика отдельно, спорт отдельно.



Оксана Савченко поделилась постом из Казани. В столице Татарстана открылась новая тренировочная база школы по гребным видам спорта. Ранее она находилась в ветхом помещении без удобств. Но теперь у спортсменов появился новый дом. Кроме того, база стала частью благоустройства новой набережной в Казани. Опыт коллег из Татарстана восхитил Оксану Савченко. Региональных коллег депутат назвала людьми, которые используют Башкирию в качестве перевалочного пункта.





— Мое мнение! У нас школам не могут ничего построить. Школы сидят без баз, а денег у нас не меньше, чем у других. Просто там люди работают, потому что это их дом. А тут с короной некоторые ходят и ждут очередного повышения. Башкирия для них – перевалочный пункт. А мы все сидим и радуемся красивым отчетам и хвалим друг друга за пустоту. Начните уже работать и главному своему передайте. Он выставляет своих руководителей клоунами перед другими. А вы все терпите, отчет ведь хороший, — написала Оксана Савченко.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram