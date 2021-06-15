Спортсмены волейбольного клуба "Тархан" из Стерлитамака полгода не получают зарплату

10:15, 15 июн 2021

Жалоба на бедственное положение команды появилась на портале «Электронная приемная органов власти Республики Башкортостан». Обращение спортсменов к высшему руководству поддержало и руководство клуба. По словам волейболистов, проблему с финансированием нужно срочно решать.







— Мы не получали заработную плату с января по май этого года. У всех дети, семьи. Работать где-то еще возможности нет, так как все время занимают тренировки и сборы. При этом средств на существование уже попросту нет. Как нет и конкретики по поводу будущих выплат! — утверждают спортсмены.



Безусловно, эта ситуация влияет и на психологический настрой в матчах. Несмотря на трудности, «Тархан» играет на результат. За 17 лет своего существования клуб из Стерлитамака не раз побеждал в Высшей лиге России.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии ученым не выплачивают зарплату.





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