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Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье, сломав себе ногу

Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье, сломав себе ногу

09:48, 11 июл 2021

Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор проиграл бой с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Ему сломали ногу в конце первого раунда.

«Конор Макгрегор получил жуткую травму: его левая нога сломана, а бой проигран. Бойцы провели в октагоне один полный раунд, а в самой его концовке Конор, вкручиваясь в удар, сломал собственную ногу и вышел из боя», — сообщает Sport24.

Бой Макгрегора и Порье стал главным поединком турнира UFC 264, который проходил в ночь с 10 на 11 июля в Лас-Вегасе. Это уже третья встреча ирландца с американцем, у каждого по одной победе. Первый бой состоялся в 2014 году и закончился победой Макгрегора нокаутом. В январе 2021 года Порье взял реванш и отправил ирландца в нокаут во втором раунде, передает телеканал 360.

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Источник: ura.news

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