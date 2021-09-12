Победителям Олимпиады из Башкирии подарили новенькие BMW

14:19, 12 сен 2021

Фехтовальщикам из Башкирии Аделине Загидуллиной и Тимуру Сафину за медали на прошедшей Олимпиаде подарили BMW. Сегодня, 12 сентября, спортсмены поделились с изданием Уфа1 впечатлениями от подарка. Так, по словам Аделины, она не намерена сама пользоваться машиной — вместо этого водить будет ее супруг.







Как пояснила спортсменка, машину ей подарил Российский фонд поддержки олимпийцев.

— Конечно, это был приятный неожиданный подарок, я им очень довольна. Я бы хотела в знак благодарности, чтобы машину водил мой муж. Он — мой тренер, и поэтому это такой знак благодарности ему, и так будет удобней, — рассказала UFA1.RU Аделина.

— Машина хорошая. Уже успел немного поездить на ней и получить много хороших эмоций, — сообщил он.

Тимур Сафин также поделился впечатлениями от дорогого подарка.

Спортсмен добавил, что, к тому же, с прошлой Олимпиады в его распоряжении уже имеется BMW X6. Отметим, что вновь подаренное авто — модели X5. Согласно официальному сайту автодилера в России, её цена начинается от 4 миллионов рублей.

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Фото: Тимур Сафин / Instagram.com