Победителям Олимпиады из Башкирии подарили новенькие BMW
14:19, 12 сен 2021
Фехтовальщикам из Башкирии Аделине Загидуллиной и Тимуру Сафину за медали на прошедшей Олимпиаде подарили BMW. Сегодня, 12 сентября, спортсмены поделились с изданием Уфа1 впечатлениями от подарка. Так, по словам Аделины, она не намерена сама пользоваться машиной — вместо этого водить будет ее супруг.
Как пояснила спортсменка, машину ей подарил Российский фонд поддержки олимпийцев.
— Конечно, это был приятный неожиданный подарок, я им очень довольна. Я бы хотела в знак благодарности, чтобы машину водил мой муж. Он — мой тренер, и поэтому это такой знак благодарности ему, и так будет удобней, — рассказала UFA1.RU Аделина.
Тимур Сафин также поделился впечатлениями от дорогого подарка.
— Машина хорошая. Уже успел немного поездить на ней и получить много хороших эмоций, — сообщил он.
Спортсмен добавил, что, к тому же, с прошлой Олимпиады в его распоряжении уже имеется BMW X6. Отметим, что вновь подаренное авто — модели X5. Согласно официальному сайту автодилера в России, её цена начинается от 4 миллионов рублей.