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20-летний уфимец Никита Богданов стал чемпионом Европы по мотогонкам на льду

20-летний уфимец Никита Богданов стал чемпионом Европы по мотогонкам на льду

10:44, 07 дек 2021

20-летний уфимец Никита Богданов стал чемпионом Европы по мотогонкам на льду. Об этом 7 декабря на оперативном совещании в мэрии города сообщил начальник управления по физической культуре и спорту столицы Егор Сорокин.

По его словам, спортсмен набрал 15 очков в основном турнире. В финальной же части ему пришлось сразиться с победителем прошлых соревнований - Дмитрием Солянниковым. В итоге Богданов сумел удержать победу, став седьмым по счёту уфимцем, выигрывающим Чемпионат Европы по мотогонкам.


«Это очень приятно, очень достойно. Это тот вид спорта, который любят уфимцы. И благодаря таким победам, я уверен, что в ближайшее время, мы приступим к реконструкции стадиона "Строитель"», - заявил мэр города Греков.

Напомним, ранее сообщалось, что биатлонисты из Башкирии завоевали медали на международных соревнованиях.

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: администрация Уфы
Теги: Уфа
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