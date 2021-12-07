20-летний уфимец Никита Богданов стал чемпионом Европы по мотогонкам на льду
10:44, 07 дек 2021
20-летний уфимец Никита Богданов стал чемпионом Европы по мотогонкам на льду. Об этом 7 декабря на оперативном совещании в мэрии города сообщил начальник управления по физической культуре и спорту столицы Егор Сорокин.
По его словам, спортсмен набрал 15 очков в основном турнире. В финальной же части ему пришлось сразиться с победителем прошлых соревнований - Дмитрием Солянниковым. В итоге Богданов сумел удержать победу, став седьмым по счёту уфимцем, выигрывающим Чемпионат Европы по мотогонкам.
«Это очень приятно, очень достойно. Это тот вид спорта, который любят уфимцы. И благодаря таким победам, я уверен, что в ближайшее время, мы приступим к реконструкции стадиона "Строитель"», - заявил мэр города Греков.
Напомним, ранее сообщалось, что биатлонисты из Башкирии завоевали медали на международных соревнованиях.