10:44, 07 дек 2021

20-летний уфимец Никита Богданов стал чемпионом Европы по мотогонкам на льду. Об этом 7 декабря на оперативном совещании в мэрии города сообщил начальник управления по физической культуре и спорту столицы Егор Сорокин.







По его словам, спортсмен набрал 15 очков в основном турнире. В финальной же части ему пришлось сразиться с победителем прошлых соревнований - Дмитрием Солянниковым. В итоге Богданов сумел удержать победу, став седьмым по счёту уфимцем, выигрывающим Чемпионат Европы по мотогонкам.





«Это очень приятно, очень достойно. Это тот вид спорта, который любят уфимцы. И благодаря таким победам, я уверен, что в ближайшее время, мы приступим к реконструкции стадиона "Строитель"», - заявил мэр города Греков.



Напомним, ранее сообщалось, что биатлонисты из Башкирии завоевали медали на международных соревнованиях.





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Фото: администрация Уфы