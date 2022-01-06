Башкирия получит более 1 млрд рублей на строительство Центра спортивной борьбы

19:59, 06 янв 2022

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства страны Михаил Мишустин.



Башкортостан получит более одного миллиарда рублей на строительство Центра спортивной борьбы в Уфе. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства страны Михаил Мишустин. Всего в течение трех лет на возведение региональных спортивных объектов Правительством будет направлено свыше 6 миллиардов рублей.







Ранее сообщалось, что глава Башкирии Радий Хабиров поручил после новогодних праздников закупить техники для уборки снега. По его словам, у республики есть необходимые средства на эти цели. Новых снегоуборщиков направят в районы Башкирии.

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Фото: newsbash.ru