Башкирия получит более 1 млрд рублей на строительство Центра спортивной борьбы
19:59, 06 янв 2022
Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства страны Михаил Мишустин.
Башкортостан получит более одного миллиарда рублей на строительство Центра спортивной борьбы в Уфе. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства страны Михаил Мишустин. Всего в течение трех лет на возведение региональных спортивных объектов Правительством будет направлено свыше 6 миллиардов рублей.