В Башкирию вернулись первые участники Олимпиады-2022 в Пекине

09:45, 17 фев 2022

В аэропорту Уфы состоялась торжественная встреча хоккеисток-участников XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.







Сегодня ночью, 17 февраля, в аэропорту Уфы состоялась торжественная встреча хоккеисток-участников XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. Республику Башкортостан представляли сразу 7 хоккеисток: Вероника Коржакова, Мария Печникова, Мария Сорокина, Ольга Сосина, Анна Шибанова, Мария Баталова, Полина Лучникова. В зале прилёта олимпийцев встречали десятки людей: родственники, друзья, болельщики, журналисты, представили Минспорта республики и ХК «Агидель».

Напомним, в стартовом матче группового этапа сборная ОКР одержала уверенную победу над сборной Швейцарии со счетом 5:2. В последующих матчах удача отвернулась от нашей команды. Сборная ОКР потерпела три поражения подряд и заняла четвертое место в группе А. В ¼ финала сборная ОКР снова встретилась с командой Швейцарии, но на этот раз не смогла её переиграть. Матч закончился 2:4 не в нашу пользу.





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Фото: Министерство спорта Республики Башкортостан