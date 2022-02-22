Два спортсмена из Башкирии представят страну на Паралимпиаде в Пекине

15:36, 22 фев 2022

В сборную Паралимпийского комитета России вошли два представителя Башкирии. Республику в лыжных гонках представит заслуженный мастер спорта Александр Давидович. В личной копилке 37-летнего спортсмена с поражением опорно-двигательного аппарата две «бронзы» Паралимпиады, две золотые медали чемпионата мира, чемпионство России по лыжным гонкам и биатлону.







Давидович в 2018 году окончил Башкирский институт физической культуры по направлению «физическая культура». Тренируется в Центре спортивной подготовки Республики Башкортостан под руководством Салавата Гумерова.



Ещё один лыжник Илья Черепанов является уроженцем города Учалы, но на соревнованиях представляет Москву. Представитель спорта слепых ранее завоёвывал «бронзу» чемпионата мира. Черепанову 34 года. В 2009 году он окончил Стерлитамакский институт физической культуры по специальности «Тренер». В данный момент тренируется в физкультурно-спортивном объединении «Юность Москвы».

Напомним, зимние Паралимпийские игры в Пекине стартуют 4 марта и продлятся до 13 марта. В сборную ПКР вошёл 71 спортсмен из 20 регионов страны.





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Фото: ПКР