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В Башкирии прошли соревнования по хоккею в валенках

В Башкирии прошли соревнования по хоккею в валенках

08:48, 02 мар 2022

Деревня Абдулмамбетово Бурзянского района принимает участие в республиканском этапе конкурса «Трезвое село 2021 года». Она всегда славилась не только успехами в спорте высоких достижений, но и организацией спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. Главный девиз актива — «Трезвое село через спорт».

В рамках национального проекта «Демография» и республиканского конкурса «Трезвое село 2021 года» в Абдулмамбетово состоялись межрайонные соревнования по хоккею в валенках. В быстроте, ловкости и точности состязались хоккеисты Тирляна (Белорецкий район), Старосубхангулово, Старомунасипово, Кулганино и Кипчака. Нужно заметить, что в составе сборной Старосубхангулово сыграл и глава Бурзянского района Газиз Манапов. В гости также приехал заместитель главы Белорецкого района Ильгиз Тляубаев.

Соревнования прошли очень интересно и увлекательно. До последнего тура болельщики не покидали «трибуны». Все ждали встречи лидеров — Кипчака и Тирляна. И, к счастью местных любителей хоккея в любой его форме, победила команда Абдулмамбетово, она и получила кубок. Тирлянцы — вторые. Третье место у Старосубхангулово.

— Хоккей в валенках — это народный вид спорта, доступный и не требующий особых затрат. Благодаря этому он пользуется популярностью среди всех возрастов. Выражаю огромную благодарность организаторам и всем участникам, отдельная благодарность хоккейной команде из села Тирлян, — прокомментировал Газиз Манапов.

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Источник: www.proural.info
Фото: Администрация Бурзянского района
Теги: Бурзянский район нацпроект
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