Глава Башкирии сообщил об открытии крытой ледовой арены в Уфе

10:28, 14 май 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров посетил крытую хоккейную арену «Астра» в Уфе. Об этом руководитель региона написал в социальных сетях.







Спортивная площадка начнет работу уже сегодня, 14 мая. Здесь смогут заниматься 200 детей. Хоккейная арена является частью универсального спорткомплекса, который расположился на территории бывшего завода железобетонных изделий. В комплекс входят студии художественной гимнастики, бальных танцев, акробатики и другие. Строительством занимается компания «Промтехстрой».





«Мы в республике строим большое количество спортивных объектов для профессионалов и любителей – дворцы, в том числе ледовые, бассейны, ФОКи и многое другое. Но возможности бюджета ограничены, и не всегда у нас есть возможность удовлетворить все запросы, построить все то, о чем просят нас жители. И очень здорово, когда на помощь нам приходят предприниматели со своими инициативами», – написал Радий Хабиров.

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Фото: соцсети