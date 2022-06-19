18:47, 19 июн 2022

Американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон назначен вице-президентом федерации спортивной борьбы Башкирии. Такое решение принято на заседании исполнительного комитета организации.



- Президент федерации спортивной борьбы РБ Алан Марзаев предложил на должность первого вице-президента известного спортсмена Джеффа Монсона. Поздравляем чемпиона мира по грэпплингу с избранием на должность, - говорится в сообщении федерации.



Напомним, Монсон родился в Америке и большую часть карьеры провел под американским флагом, но в марте 2013 года заявил, что готов сменить гражданство США на гражданство России.



Известно, что в 2018 году Монсон получил российское гражданство и в сентябре того же года был избран в Совет депутатов городского округа Красногорск, когда городским мэром был нынешний глава Башкирии Хабиров.



Г-н Хабиров заявлял, что уговорил Монсона жить в Уфе и тренировать башкирских детей. Спортсмен открыл в Уфе школу джиу-джитсу и грэпплинга.

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