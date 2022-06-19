Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Спорт в Башкирии »

Джефф Монсон назначен вице-президентом федерации спортивной борьбы Башкирии

Джефф Монсон назначен вице-президентом федерации спортивной борьбы Башкирии

18:47, 19 июн 2022

Американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон назначен вице-президентом федерации спортивной борьбы Башкирии. Такое решение принято на заседании исполнительного комитета организации.

- Президент федерации спортивной борьбы РБ Алан Марзаев предложил на должность первого вице-президента известного спортсмена Джеффа Монсона. Поздравляем чемпиона мира по грэпплингу с избранием на должность, - говорится в сообщении федерации.

Напомним, Монсон родился в Америке и большую часть карьеры провел под американским флагом, но в марте 2013 года заявил, что готов сменить гражданство США на гражданство России.

Известно, что в 2018 году Монсон получил российское гражданство и в сентябре того же года был избран в Совет депутатов городского округа Красногорск, когда городским мэром был нынешний глава Башкирии Хабиров.

Г-н Хабиров заявлял, что уговорил Монсона жить в Уфе и тренировать башкирских детей. Спортсмен открыл в Уфе школу джиу-джитсу и грэпплинга.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: www.sobkor02.ru
Читайте также

Соратник Хабирова из Красногорска Джефф Монсон заявил о завершении спортивной карьеры
Спорт в Башкирии
Соратник Хабирова из Красногорска Джефф Монсон заявил о завершении спортивной карьеры
Чемпион по боям без правил Джефф Монсон посетит Уфу
Спорт в Башкирии
Чемпион по боям без правил Джефф Монсон посетит Уфу
Джефф Монсон собирается переезжать в Уфу и заняться тренерской деятельностью
Спорт в Башкирии
Джефф Монсон собирается переезжать в Уфу и заняться тренерской деятельностью
Джефф Монсон, на политическом баттле в Уфе расскажет, как он работал с Радием Хабировым
Политика в Башкирии
Джефф Монсон, на политическом баттле в Уфе расскажет, как он работал с Радием Хабировым


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: