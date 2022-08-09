Спортсменам Башкирии увеличили денежное вознаграждение за победу на Олимпийских играх

15:59, 09 авг 2022

Спортсменам Башкирии увеличили денежные вознаграждения за призовые места. Изменения в указ внес Радий Хабиров.







Так, за первое место на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх спортсмен получит 2 млн рублей (ранее эта сумма достигала 1,5 млн рублей). За серебро атлету дадут 1,5 млн рублей. За бронзу — 1 млн рублей. По 200 тысяч рублей получат также спортсмены, занявшие 4-8 места.



На Юношеских Олимпийских играх атлеты получат по 300 и 250 тысяч рублей за 1 и 2 место соответственно (ранее суммы были меньше на 50 тысяч рублей). Вознаграждение за третье место не изменилось и составило 150 тысяч рублей. 75 тысяч рублей спортсмены получат за 4-8 места.





Спортсмены, которые участвовали в командных соревнованиях, представляя Россию на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх будут получать от 200 тысяч рублей до 2 млн.



Увеличились также суммы вознаграждений за участие в чемпионатах мира и Европы.

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