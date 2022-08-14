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В Башкирии 2023 год будет объявлен Годом тренера

В Башкирии 2023 год будет объявлен Годом тренера

19:08, 14 авг 2022

В Башкирии следующий год станет годом тренера. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава региона Радий Хабиров.



Руководитель республики сегодня принимал в гостях олимпийского чемпиона, баскетболиста Ивана Едешко, а также своего тренера Александра Григорьева, который подготовил мастеров Спорта и кандидатов в мастера спорта. Вместе со спортсменами Радий Хабиров обсудил предстоящий год, который в Башкирии станет годом тренера.

«Потому что именно тренеры делают из нас, пацанов и девчонок, настоящих граждан Российской Федерации. Сильных, крепких людей, у которых есть принципы – не бить в спину, не подличать, уважать старших и самое главное – любить свою Родину», – пояснил Хабиров. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: glavarb.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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