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Денис Попов стал главным тренером ФК «Уфа»

Денис Попов стал главным тренером ФК «Уфа»

19:03, 18 авг 2022

Сегодня ФК «Уфа» подписал соглашение с новым главным тренером – команду возглавил Денис Попов.



Ранее специалист работал в тренерском штабе Сергея Юрана в двух разных командах: в подмосковных «Химках» и в «СКА-Хабаровск». Был у Попова опыт работы и в качестве главного тренера – экс-форвард ЦСКА и сборной России возглавлял СКА из Ростова-на-Дону.

Напомним, что после вылета ФК «Уфа» из РПЛ по итогам прошлого сезона, наставником команды временно стал Сергей Томаров. Недавно стало известно, что Томаров вернулся на своей прежний пост в футбольную школу «Уфы».

На данный момент ФК «Уфа» занимает 10-ю строчку турнирной таблицы первенства ФНЛ после пяти туров.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа
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