В Уфе на 72-м году жизни скончался заслуженный тренер России Вячеслав Шевнин

09:49, 12 сен 2022

9 сентября на 72-м году жизни скончался заслуженный тренер России, старший тренер сборных команд Республики Башкортостан по зимним видам спорта среди спортсменов с нарушениями слуха Вячеслав Шевнин. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минспорта.







До 2020 года Вячеслав Шевнин являлся бессменным руководителем регионального отделения общероссийской спортивной федерации спорта глухих по РБ. Он воспитал выдающихся спортсменов из числа инвалидов по слуху, внесших вклад в развитие сурдлимпийского спорта Башкортостана. Среди них трехкратный чемпион X зимних Сурдлимпийских игр Миннигалей Абдуллин, серебряный призер ХII и XV зимних Сурдлимпийских игр, бронзовый призер XVI зимних Сурдлимпийских игр, чемпион зимних Сурдлимпийских игр 2015 года заслуженный мастер спорта России Станислав Хакимов и другие.





Прощание с Вячеславом Шевниным состоится 12 сентября 2022 года в 13.30 в Центре спортивной подготовки РБ по адресу: Уфа, ул. Султанова, 24/1.

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Фото: минспорт РБ