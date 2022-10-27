Тренером ФК «Уфа» стал футбольный менеджер Арслан Халимбеков

12:04, 27 окт 2022

Новым тренером ФК «Уфа» стал Арслан Халимбеков. Об этом сегодня, 27 октября, сообщили в футбольном клубе. О назначении стало известно накануне, однако руководство официально не подтверждало эту информацию.







Арслану Халимбекову 55 лет, он родился в Махачкале. По данным сайта footballfacts.ru, его игровая карьера началась в 1985 году. Тренировать футболистов Арслан Халимбеков начал в 1999 году в «Анжи».



Он также работал с такими командами, как: «Ангушт», «Крылья Советов», «Волга», «Амкар», «СКА-Хабаровск», «Динамо-Махачкала», а еще с национальной сборной Казахстана. Последнее место работы у Арслана было там же, только в команде «Шахтер», где он был ассистентом главного тренера.



С августа 2019 года по октябрь 2020 года Арслан Шарапутдинович работал в «Уфе» ассистентом бывшего главного тренера Вадима Евсеева. Халимбеков какое-то время возглавлял команду.





У нового тренера «Уфы» есть 26-летний сын Рустам. Он профессиональный футболист, играет за махачкалинское «Динамо».



Бывший тренер Денис Попов покинул пост после всего двух месяцев работы.

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Фото: fcufa.pro