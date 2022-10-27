Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Спорт в Башкирии »

Тренером ФК «Уфа» стал футбольный менеджер Арслан Халимбеков

Тренером ФК «Уфа» стал футбольный менеджер Арслан Халимбеков

12:04, 27 окт 2022

Новым тренером ФК «Уфа» стал Арслан Халимбеков. Об этом сегодня, 27 октября, сообщили в футбольном клубе. О назначении стало известно накануне, однако руководство официально не подтверждало эту информацию.



Арслану Халимбекову 55 лет, он родился в Махачкале. По данным сайта footballfacts.ru, его игровая карьера началась в 1985 году. Тренировать футболистов Арслан Халимбеков начал в 1999 году в «Анжи».

Он также работал с такими командами, как: «Ангушт», «Крылья Советов», «Волга», «Амкар», «СКА-Хабаровск», «Динамо-Махачкала», а еще с национальной сборной Казахстана. Последнее место работы у Арслана было там же, только в команде «Шахтер», где он был ассистентом главного тренера.

С августа 2019 года по октябрь 2020 года Арслан Шарапутдинович работал в «Уфе» ассистентом бывшего главного тренера Вадима Евсеева. Халимбеков какое-то время возглавлял команду.


У нового тренера «Уфы» есть 26-летний сын Рустам. Он профессиональный футболист, играет за махачкалинское «Динамо».

Бывший тренер Денис Попов покинул пост после всего двух месяцев работы.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Фото: fcufa.pro
Теги: футбол ФК Уфа тренер
Читайте также

Арслан Халимбеков временно назначен главным тренером ФК "Уфа"
Спорт в Башкирии
Арслан Халимбеков временно назначен главным тренером ФК "Уфа"
Вадим Евсеев стал новым главным тренером ФК "Уфа"
Спорт в Башкирии
Вадим Евсеев стал новым главным тренером ФК "Уфа"
Денис Попов стал главным тренером ФК «Уфа»
Спорт в Башкирии
Денис Попов стал главным тренером ФК «Уфа»
Рашида Рахимова назначили главным тренером футбольного клуба «Уфа»
Спорт в Башкирии
Рашида Рахимова назначили главным тренером футбольного клуба «Уфа»


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: