В Уфе хоккейные команды на матче любительского чемпионата устроили массовую драку

14:38, 16 ноя 2022

В Уфе во время матча Республиканской любительской хоккейной лиги (РЛХЛ) команда «УФСИН» устроила драка с соперниками. Информацию об этом подтвердил сегодня, 16 ноября, секретарь лиги Сергей Спицын.



Судя по счету, УФСИН с разгромом побеждали противников — «Команда мечты». Один из них стал грубо играть, что привело к потасовке. Игру всё-таки довели до конца, и закончилась она со счетом 6:1 в пользу УФСИН.



Сергей Спицын рассказал, что драка действительно произошла, но подробных комментариев давать не стал.



— Это лучше у команд спросить, из-за чего они подрались, — сказал Спицын.

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Фото: скриншот видео