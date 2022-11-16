В Уфе хоккейные команды на матче любительского чемпионата устроили массовую драку
14:38, 16 ноя 2022
В Уфе во время матча Республиканской любительской хоккейной лиги (РЛХЛ) команда «УФСИН» устроила драка с соперниками. Информацию об этом подтвердил сегодня, 16 ноября, секретарь лиги Сергей Спицын.
Судя по счету, УФСИН с разгромом побеждали противников — «Команда мечты». Один из них стал грубо играть, что привело к потасовке. Игру всё-таки довели до конца, и закончилась она со счетом 6:1 в пользу УФСИН.
Сергей Спицын рассказал, что драка действительно произошла, но подробных комментариев давать не стал.