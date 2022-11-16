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В Уфе хоккейные команды на матче любительского чемпионата устроили массовую драку

В Уфе хоккейные команды на матче любительского чемпионата устроили массовую драку

14:38, 16 ноя 2022

В Уфе во время матча Республиканской любительской хоккейной лиги (РЛХЛ) команда «УФСИН» устроила драка с соперниками. Информацию об этом подтвердил сегодня, 16 ноября, секретарь лиги Сергей Спицын.

Судя по счету, УФСИН с разгромом побеждали противников — «Команда мечты». Один из них стал грубо играть, что привело к потасовке. Игру всё-таки довели до конца, и закончилась она со счетом 6:1 в пользу УФСИН.

Сергей Спицын рассказал, что драка действительно произошла, но подробных комментариев давать не стал.

— Это лучше у команд спросить, из-за чего они подрались, — сказал Спицын.
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Источник: ufa1.ru
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа хоккей драка
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