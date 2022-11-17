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В Уфе скоропостижно скончался 21-летний хоккеист Кирилл Марванов

В Уфе скоропостижно скончался 21-летний хоккеист Кирилл Марванов

15:30, 17 ноя 2022

В Уфе скоропостижно скончался 21-летний хоккеист Кирилл Марванов. Об этом рассказал Башкирский институт физической культуры.

Молодой человек, как рассказывают его знакомые, рос со своей бабушкой Татьяной. Она была его единственным опекуном, женщина вырастила и воспитала спортсмена. В настоящее время вуз, где учился Марванов, ведет сбор материальных средств для оказания поддержки бабушки Кирилла.



Спортсмен играл в хоккейном клубе «Арктика». Коллектив выразил глубокие соболезнования родным, близким и друзьям парня. В социальных сетях знакомые Кирилла Марванова поведали, что он скончался внезапной остановки сердца.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: смерть Уфа
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