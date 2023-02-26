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«Салават Юлаев» обыграл на выезде «Металлург» в серии буллитов

«Салават Юлаев» обыграл на выезде «Металлург» в серии буллитов

19:56, 26 фев 2023

В последнем матче регулярного чемпионата КХЛ в сезоне 2022/2023 уфимский «Салават Юлаев» на выезде одержал победу над магнитогорским «Металлургом». В основное и дополнительное время команды выявить побудителя не смогли, а в серии буллитов точнее оказались «юлаевцы». Итог – 2:1 в пользу подопечных Виктора Козлова.



В первом игровом отрезке ни хозяева, ни гости отличиться не сумели и на перерыв команды ушли при счете 0:0. Во втором периоде счет открыл нападающий «Металлурга» Семен Кошелев. «Юлаевцы» отыгрались лишь в третьем игровом отрезке. Алексей Пустозеров пробил голкипера хозяев Василия Кошечкина, в ассистентах у него Александр Хмелевский и Данил Алалыкин.


В основное и дополнительное время победителя также выявить не удалось, а в серии послематчевых буллитов победу одержал «Салават Юлаев». Победный гол на счету Данила Башкирова. Итог – 2:1 в пользу «юлаевцев».

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ХК «Салават Юлаев»
Теги: хоккей
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