Уфу посетит легендарный боец ММА Федор Емельяненко

17:50, 21 мар 2023

В столице Башкирии он примет участие в качестве гостя в юниорском первенстве России по смешанным единоборствам. Одновременно с ним пройдут и всероссийские соревнования среди юниорок. Республика с нетерпением ждёт приезда известного спортсмена.







Уже объявлено, что в рамках соревнований состоится акция добра. Цель её проведения – передача средств, которые будут собраны от продажи билетов для нужд уфимской Республиканской детской клинической больницы. Они пойдут на помощь детям, которые страдают от онкологических заболеваний, – об этом сообщили в Союзе смешанных единоборств России.



Состязания, в которых будут принимать участие юноши и девушки в возрасте 18-20 лет, пройдут 6-7 мая. Местом проведения юниорского первенства станет «Уфа-Арена». Спортивное мероприятие будет посвящено предстоящему Дню победы.





Стоит отметить, что Фёдор Емельяненко не только известный спортсмен, но ещё и легенда ММА. В настоящий момент он является президентом Союза ММА России. Ожидается, что во время первенства на ринге появятся более 150 спортсменов из 40 различных субъектов РФ.



Предстоящие соревнования будут иметь определяющее значение, поскольку победители попадут в составы национальных команд. В дальнейшем они будут представлять Россию на международном уровне в рамках соревнований спортсменов дружественных стран.









В мэрии Уфы сообщили, что на мероприятие, которое будет проходить 6 мая, вход будет бесплатным.



Стоит напомнить, что с недавнего времени в Уфе есть собственная легенда ММА. Это Джефф Монсон, который несколько лет назад получил российский паспорт и теперь может с полным правом называть себя россиянином. Впервые он приехал в Россию на поединок с Федором Емельяненко. Но тот бой закончился для Монсона поражением. Но зато он приобрёл гораздо больше, поскольку влюбился в Россию. А через несколько лет окончательно перебрался в Башкирию и даже начал строить в республике карьеру политика.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Союз ММА России / Mmaunion.ru