Скандал во время чемпионата мира по боксу в Индии: башкирская спортсменка проиграла мужчине, который выдавал себя за женщину
12:41, 26 мар 2023
Во время чемпионата мира по женскому боксу в Индии разразился скандал: несколько спортсменок оказались мужчинами. Информацию об этом в воскресенье, 26 марта, сообщила Федерация бокса Башкортостана. Одна из таких "подставных женщин" выиграла у башкирской спортсменки Азалии Аминевой.
Лица противоположного пола были выявлены на женском турнире на основании ДНК-тестов - медики выявили у некоторых спортсменов XY-хромосомы, встречающиеся только у мужчин. Они были отстранены от участия в женском чемпионате мира Международной боксерской ассоциацией. По заявлению Федерации бокса, участница из РБ Азалия Аминева боксировала с лже-женщиной:
- Иман Хелиев, представлявший Алжир, победил в 1/8 раздельным решением судей и спустя некоторое время был дисквалифицирован.