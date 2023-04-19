Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Спорт в Башкирии »
{ Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 332443," />

Наставник ХК "Салават Юлаев" озвучил главное открытие сезона

Наставник ХК "Салават Юлаев" озвучил главное открытие сезона

13:54, 19 апр 2023

Главный тренер ХК "Салават Юлаев" В. Козлов поделился мнением о том, кого считает главным открытием минувшего сезона.



Похвалу от тренера получил нападающий Д. Аймурзин, который проводил свою дебютный полный сезон в континентальной хоккейной лиге. По словам наставника команды, 21-летний спортсмен прекрасно влился в коллектив и показал себя очень талантливым и сильным нападающим.


В. Козлов добавил, что хоккеисту предстоит поработать над физическими качествами, без которых в современном хоккее придется очень непросто. На данный момент для игрока ХК "Салават Юлаев" плотная борьба и частые силовые приемы даются тяжеловато.

Среди главных преимуществ Аймурзина Козлов отметил прекрасный кистевой бросок и оценка обстановки. А вот что касается силовой борьбы, в ней нападающему еще придется набирать опыта.

Читайте также:

Хоккеист заплатил «Салавату Юлаеву», чтобы расторгнуть контракт с хоккейным клубом
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Теги: Данила Аймурзин ХК Салават Юлаев Виктор Козлов
Читайте также

«Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» со счетом 0:2
Спорт в Башкирии
«Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» со счетом 0:2
В последнем матче выездной серии "Салават Юлаев" уступил "Спартаку"
Спорт в Башкирии
В последнем матче выездной серии "Салават Юлаев" уступил "Спартаку"
"Салават Юлаев" одержал победу над рижским "Динамо" со счетом 5:4
Спорт в Башкирии
"Салават Юлаев" одержал победу над рижским "Динамо" со счетом 5:4
«Салават Юлаев» сегодня встретится с «Витязем»
Спорт в Башкирии
«Салават Юлаев» сегодня встретится с «Витязем»


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: