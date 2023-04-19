Наставник ХК "Салават Юлаев" озвучил главное открытие сезона

13:54, 19 апр 2023

Главный тренер ХК "Салават Юлаев" В. Козлов поделился мнением о том, кого считает главным открытием минувшего сезона.







Похвалу от тренера получил нападающий Д. Аймурзин, который проводил свою дебютный полный сезон в континентальной хоккейной лиге. По словам наставника команды, 21-летний спортсмен прекрасно влился в коллектив и показал себя очень талантливым и сильным нападающим.





В. Козлов добавил, что хоккеисту предстоит поработать над физическими качествами, без которых в современном хоккее придется очень непросто. На данный момент для игрока ХК "Салават Юлаев" плотная борьба и частые силовые приемы даются тяжеловато.



Среди главных преимуществ Аймурзина Козлов отметил прекрасный кистевой бросок и оценка обстановки. А вот что касается силовой борьбы, в ней нападающему еще придется набирать опыта.

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Автор: Семен Подгорный