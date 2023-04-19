«Салават Юлаев» подпишет новый контракт с легендарным защитником
21:26, 19 апр 2023
"Салават Юлаев" переподпишет легендарного защитника, пребывающего в команде на протяжении 6-ти сезонов.
Все уфимские любители хоккея знают Григория Панина, который считается неизменным капитаном клуба. Он был единственным игроком с российским паспортом в наводившем ужас на соперника первом легионерском звене.
По сообщениям источников, контракт с Паниным подразумевает продление взаимного сотрудничества еще на сезон - прошлый истекает в конце месяца.
Минувший сезон стал по-настоящему выдающимся для легендарного защитника. Он провел 57 игр, в которых сумел набрать 14 очков (5 голов и 9 передач). В играх на вылет он дважды сумел помочь команде: на его счету гол и голевой пас.
Григорий Панин не жалел соперников, поэтому оказался в тройке игроков "Салавата Юлаева" по штрафам - он отбывал наказание на скамейке штрафников 36 минут. В этом плане его опередили лишь Хмелевски и Науменков.
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