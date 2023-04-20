Нападающий "Салавата Юлаева" Владислав Картаев уйдет из клуба
15:11, 20 апр 2023
По информации "Спорт-Экспресс", форвард уфимцев будет искать новый вариант продолжения карьеры.
Его соглашение заканчивается в конце месяца, руководство клуба переподписывать контракт не захотело.
Картаев присоединился к уфимцам в 2019 г. В текущем сезоне 31-летний нападающий 48 раз выходил на лед, отметившись шестью голами и четырьмя результативными передачами. В играх на вылет Картаев сыграл 6 раз и не отметился полезными действиями.
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Автор: Семен Подгорный
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