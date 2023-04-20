Инсайдер: Гусев и СКА расторгнут контракт из-за пристрастия хоккеиста к пивным напиткам
18:53, 20 апр 2023
Форвард питерского клуба в скором времени уйдет из команды. В услугах Никиты Гусева заинтересованы московский "Спартак" и "Динамо".
В этом месяце в ходе финальной серии Западной конференции против столичных армейцев (2:4) нападающий перестал выходить на лед. По сообщению источника, причиной тому стала пагубная привычка игрока, который чересчур часто налегает на пиво.
В минувшем сезоне форвард поучаствовал в 37 играх, ему удалось набрать 49 очков (23 заброшенных шайбы и 26 результативных передач). В 13 играх серии плей-офф он отметился 12 результативными действиями (5+7).
Автор: Семен Подгорный
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