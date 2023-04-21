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Воспитанник "Салавата Юлаева" внезапно уходит из команды

Воспитанник "Салавата Юлаева" внезапно уходит из команды

14:11, 21 апр 2023

"Салават Юлаев" принял неожиданное решение о расторжении контракта со своим воспитанником, который защищает цвета хоккейного клуба уже на протяжении четырех сезонов. Соглашение с Владиславом Картаевым заканчивается в конце месяца, после чего нападающий поменяет клубную прописку.



Источник сообщает, что владельцы уфимской команды не планируют продлевать сотрудничество с 31-летним игроком. Владислав Картаев не попал даже в топ-10 снайперов "Салавата Юлаева" в текущем розыгрыше КХЛ.

В завершившимся регулярном сезоне форвард провел 48 встреч и 6 раз поразил ворота соперников, оформив при этом 4 голевые передачи. В серии Play-Off Картаев не набрал ни одного очка.


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Автор: Семен Подгорный
Фото: "Салават Юлаев"
Теги: Владислав Картаев КХЛ ХК Салават Юлаев
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