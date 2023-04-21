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Лещенко, Земченок и еще трое хоккеистов пополнят состав "Салавата Юлаева"

Лещенко, Земченок и еще трое хоккеистов пополнят состав "Салавата Юлаева"

18:01, 21 апр 2023 Артему Земченоку 31 год, играет на позиции защитника, его прошлыми командами были "Металлург", СКА и "Адмирал". В завершившемся сезоне он провел 57 игр и не отметился забитыми голами, зато сделал 7 "ассистов". Его коэффициент полезности составил - плюс одиннадцать. В среднем ему доводилось находиться на льду по 17 мин. из 60. Во время игр на вылет голов и передач от защитника не было.


Также вернется Алексей Василевский, представлявший "Салават Юлаев" с 2013 по 2015 года. Затем он перешел в "Автомобилист". В сезоне 2022/2023 защитник сыграл 60 раз и сделал 6 голевых передач, полезность составила минус шесть. В Play-Off Василевский 7 раз выходил на лед и забросил одну шайбу.


Другой новоиспеченный игрок клуба - второй по результативности форвард "Нефтехимика" Вячеслав Лещенко. Минувший сезон сложился для нападающего весьма удачно, он заработал 34 очка в 63 играх, забив при этом 16 раз. Показатель его полезности - минус шесть. В розыгрыше Кубка Гагарина бомбардир отметился голом и двумя "ассистами" в шести матчах.

Согласно инсайдерской информации, в скором времени владельцы клуба из Уфы объявят о переходе в команду главного голеадора "Сибири" Александра Шарова и форварда московского "Динамо" Владислава Ефремова.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: КХЛ ХК Салават Юлаев Артем Земченок Алексей Василевский Вячеслав Лещенко Александр Шаров Владислав Ефремов Металлург Адмирал СКА Динамо
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