«Салават Юлаев» покидает двукратный обладатель Кубка Гагарина

11:42, 23 апр 2023

Российский защитник в ближайшую неделю покинет «Салават Юлаев». Виктор Антипин расстанется с клубом, поскольку срок его контракта уже истекает.







Тридцатилетний хоккейный защитник не впечатлил в прошлом сезоне, набрав лишь 8 (1+7) очков в 66 матчах и не отметившись ни одним полезным действием в Кубке Гагарина. Тем не менее, на его счету 7 результативных передач.



В «Салавате Юлаеве» Виктор Антипин сыграл 2 сезона. До этого он выступал за СКА и хоккейный клуб "Металлург" из Магнитогорска, два раза выигрывал Кубок Гагарина.





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Автор: Семен Подгорный