Баширов объявил об уходе Кадейкина из «Салавата Юлаева»

16:47, 25 апр 2023









покидает «». Об этом объявил генеральный директор хоккейного клуба Ринат Баширов.рассказал, что не общался с хоккеистом, который провел в команде множество сезонов. Он поблагодарил Кадейкина за игру, за лидерство в команде.

- Я думаю, наступил момент, когда каждая из сторон понимает, о необходимости что-то поменять. Ни одна из сторон не захотела терять время и пошла по собственному пути. Претензий, как и попыток переговоров никаких не было, мы попрощались. Каждая из сторон движется вперед, —сообщил Баширов.



В прошедшем регулярном чемпионате нападающий участвовал в 68 матчах, в которых набрал 39 (12+26) очков. В play-off он забил один гол и отдал две результативные передачи в 5 матчах.





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Автор: Семен Подгорный