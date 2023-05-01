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В Башкирии скоропостижно скончался чемпион-пауэрлифтер Руслан Минибаев

В Башкирии скоропостижно скончался чемпион-пауэрлифтер Руслан Минибаев

18:20, 01 май 2023

Знаменитый пауэрлифтер Руслан Минибаев скончался в городе Салават. Об этом в социальных сетях сообщили его друзья, а подтвердила информацию супруга спортсмена - Анна. 38-летний Руслан умер в результате оторвавшегося тромба, во время тренировки. У него осталась дочь Варя.



Он являлся мастером спорта РФ по пауэрлифтингу, президентом Национальной ассоциации пауэрлифтинга (НАП) Башкортостана и организатором большого количества турниров по данному виду спорта.

Руслан родился 21 февраля 1985 года и пауэрлифтингом увлекся еще в школьные годы. Большую часть жизни он посвятил развитию этого вида спорта в Башкирии и работе тренером. В 2014 году завоевал титул чемпиона Европы в весовой категории до 110 килограммов.


Вдобавок к участию в соревнованиях, Руслан Минибаев также активно популяризировал пауэрлифтинг в Башкирии, организовывая различные турниры для спортсменов разных уровней. Похоронили его 27 апреля.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Руслан Минибаев / Vk.com
Теги: Салават
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