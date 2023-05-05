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Нападающий «Динамо» Владислав Ефремов переходит в «Салават Юлаев»: чего ждут от новичка?

Нападающий «Динамо» Владислав Ефремов переходит в «Салават Юлаев»: чего ждут от новичка?

22:48, 05 май 2023

Хоккеист Владислав Ефремов, который ранее выступал за московское «Динамо», заключил соглашение с клубом «Салават Юлаев». Срок действия контракта составляет один сезон.



За прошедший сезон Ефремов провел 49 матчей и набрал 6 очков, забросив три шайбы и отдав три результативные передачи. В плей-офф Кубка Гагарина нападающий сыграл один матч, но не смог помочь команде набрать очки.

У хоккеиста уже есть опыт выступлений в КХЛ, и он намерен продемонстрировать свои навыки на льду. Как он сможет вписаться в игру «Салавата Юлаева» и помочь команде достичь новых результатов? Это вопрос, на который ответят ближайшие матчи с участием Владислава Ефремова. В любом случае, болельщики ждут от него ярких выступлений и новых достижений в новом клубе.


Новый игрок «Салавата Юлаева» вызывает у спортивного директора оптимистическое настроение, по его словам, это универсальный хоккеист, владеющий навыками игры как в атаке, так и в обороне. Особую высокую оценку директор высказал за работу новичка на точке вбрасывания, что очень важно для команды. Защитные способности игрока также на высшем уровне, что позволяет ему успешно включаться в атаки.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: КХЛ ХК Салават Юлаев Владислав Ефремов
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