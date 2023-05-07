«Салават Юлаев» подписал 2-кратного обладателя Кубка Гагарина
11:14, 07 май 2023
Руководство хоккейного клуба «Салават Юлаев» из Уфы удивило своих болельщиков новым трансфером. Оно подписало 2-кратного обладателя Кубка Гагарина - вратаря ЦСКА Адама Рейдеборна на следующий сезон.
Шведский хоккеист должен быть официально представлен в ближайшие дни. Кроме «Салавата Юлаева», на игрока также претендовал другой российский клуб - омский «Авангард». Голкиперу из ЦСКА не продлили контракт из-за ужесточения лимита на легионеров.
Адам Рейдеборн сможет заработать около 50 миллионов рублей за сезон в "Салавате Юлаеве". Он уже доказал свои игровые способности в Кубке Гагарина, сыграв 25 матчей, где отразил 93 процента бросков и помог своей команде одержать 15 побед. Его приход создаст конкуренцию Илье Ежову.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ria.ru
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