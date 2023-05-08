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«Салават Юлаев» продлил контракты сразу с тремя хоккеистами

«Салават Юлаев» продлил контракты сразу с тремя хоккеистами

16:52, 08 май 2023

Три хоккеиста, входящих в основной состав уфимского клуба «Салават Юлаев», подписали новые контракты. В новом сезоне Илья Ежов, Евгений Бирюков и Николай Кулемин продолжат выступать за команду.



Срок действия новых соглашений составляет один сезон. В прошлом сезоне Илья Ежов занял место основного голкипера «Салавата Юлаева», вытеснив Андрея Кареева. Карьеру последний продолжит в московском клубе «Спартак». Главный тренер команды отметил, что выбрал Ежова в качестве основного вратаря благодаря его лучшему проценту побед.

Николай Кулемин, продемонстрировавший свои игровые навыки в прошлом сезоне, сумел заработать 29 (14+15) очков в 73 матчах. Евгений Бирюков, в свою очередь, принимал участие в том же количестве игр и заработал 4 (0+4) очка.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев Илья Ежов Евгений Бирюков Николай Кулемин
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