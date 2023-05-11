«Салават Юлаев» заключил контракт с нападающим «Торонто»

21:25, 11 май 2023

Форвардом из клуба Национальной Хоккейной Лиги "Торонто Мэйпл Лифс" был подписан контракт с уфимским "Салаватом Юлаевым". Родион Амиров, который не играл за свою команду с начала прошлого года, останется в клубе еще на один сезон.







В начале 2022 года у хоккеиста была диагностированj новообразование в головном мозге, из-за чего он не мог выйти на лёд. "Салават Юлаев" организовал большое количество разннобразных акций в поддержку игрока.



В 2019 году Родион Амиров завоевал серебро на Чемпионате Мира среди юниоров.





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