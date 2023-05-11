Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Спорт в Башкирии »

«Салават Юлаев» заключил контракт с нападающим «Торонто»

«Салават Юлаев» заключил контракт с нападающим «Торонто»

21:25, 11 май 2023

Форвардом из клуба Национальной Хоккейной Лиги "Торонто Мэйпл Лифс" был подписан контракт с уфимским "Салаватом Юлаевым". Родион Амиров, который не играл за свою команду с начала прошлого года, останется в клубе еще на один сезон.



В начале 2022 года у хоккеиста была диагностированj новообразование в головном мозге, из-за чего он не мог выйти на лёд. "Салават Юлаев" организовал большое количество разннобразных акций в поддержку игрока.

В 2019 году Родион Амиров завоевал серебро на Чемпионате Мира среди юниоров.


Читайте также:

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: news102.ru
Читайте также

«Салават Юлаев» провел встречу с нижнекамским «Нефтехимиком»: две шайбы забил Родион Амиров
Спорт в Башкирии
«Салават Юлаев» провел встречу с нижнекамским «Нефтехимиком»: две шайбы забил Родион Амиров
«Салават Юлаев» подписал контракт с форвардом Вячеславом Лещенко
Спорт в Башкирии
«Салават Юлаев» подписал контракт с форвардом Вячеславом Лещенко
"Салават Юлаев" одержал победу над рижским "Динамо" со счетом 5:4
Спорт в Башкирии
"Салават Юлаев" одержал победу над рижским "Динамо" со счетом 5:4
«Салават Юлаев» готовится подписать контракт с нападающим из Канады
Спорт в Башкирии
«Салават Юлаев» готовится подписать контракт с нападающим из Канады


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: