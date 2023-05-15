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«Салават Юлаев» собирается создать лучшую вратарскую бригаду в лиге

«Салават Юлаев» собирается создать лучшую вратарскую бригаду в лиге

16:24, 15 май 2023

Вратарская бригада «Салавата Юлаева» может стать лучшей в лиге благодаря возможным новым приобретениям.



Чемпион Олимпийских игр Александр Пашков отметил, что уфимский клуб рассматривает возможность подписания обладателя Кубка Гагарина Ларса Рейдеборна из ЦСКА и Ильи Самонова из «Северстали».

Пашков считает, что такие приобретения могут стать решающими для команды, которая заняла второе место в Восточной конференции в прошлом сезоне. Ежов и Кареев, которые выступали за «Салават Юлаев» в прошлом сезоне, не справились со своими задачами, и команда нуждается в серьезном усилении. Пашков также отметил, что молодые игроки могут испытывать синдром второго сезона, что делает необходимым привлечение новых сильных игроков.


По мнению ветерана, Рейдеборн и Самонов помогут зацементировать оборону и улучшить шансы на повторение прошлогоднего успеха в регулярном чемпионате.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: ХК Салават Юлаев
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