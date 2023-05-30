«Салават Юлаев» объявил о расставании с защитником Игорем Мясищевым

15:01, 30 май 2023

Хоккейный клуб "Салават Юлаев" из Уфы официально объявил о завершении сотрудничества с защитником Игорем Мясищевым. Впредь Мясищев продолжит свою карьеру в тульской команде АКМ. В связи с этим, уфимскому клубу выплатят денежную компенсацию.



В прошлом сезоне Игорь Мясищев принял участие только в одном матче за "Салават Юлаев", однако регулярно выступал за "Торос" и являлся капитаном этой команды. В общей сложности защитник провел 10 матчей в составе "Салавата Юлаева" и 138 матчей за "Торос".



Игорь Мясищев - воспитанник ЦСКА, но большую часть своей карьеры он провел в ВХЛ, выступая за клуб "Звезда".



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный