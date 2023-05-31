Кто в составе «Салавата Юлаева» будет играть в новом сезоне

10:11, 31 май 2023

Месяц назад завершился игровой сезон, а новый начнется только в конце лета. Однако уже скоро стартуют сборы и подготовка. Хоккейный клуб "Салават Юлаев" покинули 7 игроков, заключены контракты с 6 новыми.







Очень важно для болельщиков узнать, кто остался в составе клуба. У 12 хоккеистов соглашения действуют еще как минимум один сезон. 8 игроков продлили свои контракты. Среди них Александр Хмелевский, Сергей Шмелев, Николай Кулемин, Глеб Кузьмин, Михаил Науменков, Евгений Бирюков, вратарь Илья Ежов и капитан команды Григорий Панин.





Защитник Игорь Мясищев принял квалификационное предложение, однако продолжит свою карьеру в клубе ВХЛ АКМ. Нападающий из Канады Джошуа Хо-Сэнг также получил квалификационное предложение, но его контракт еще не зарегистрирован.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: hcsalavat.ru