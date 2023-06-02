Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Спорт в Башкирии »

Переход суперзвезды в «Салават Юлаев» повлиял на отношения НХЛ и КХЛ

Переход суперзвезды в «Салават Юлаев» повлиял на отношения НХЛ и КХЛ

14:28, 02 июн 2023

Александр Медведев, экс-президент КХЛ, поделился мыслями о том, как один трансфер оказал влияние на взаимоотношения между НХЛ и КХЛ. Этим трансфером стал переход Александра Радулова в клуб "Салават Юлаев".



Согласно словам бывшего руководителя, одной из основных целей было налаживание связей с НХЛ. Медведев припомнил встречу с комиссаром НХЛ Гэри Беттманом, в ходе которой они условились, что не будут переманивать игроков друг у друга.

Уход Александра Радулова в уфимский клуб оказал сильное влияние на представителей НХЛ за океаном. Они поняли, что КХЛ способна привлекать суперзвезд. По мнению Медведева приход Яромира Ягра стал определяющим для лиги.

Читайте также:

Кто в составе «Салавата Юлаева» будет играть в новом сезоне
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Теги: ХК Салават Юлаев Александр Радулов
Читайте также

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» представил новую форму
Общество в Башкирии
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» представил новую форму
В «Салавате Юлаеве» может появиться новый вратарь
Спорт в Башкирии
В «Салавате Юлаеве» может появиться новый вратарь
«Салават Юлаев» подпишет нового вратаря, расставаясь с перспективным игроком
Спорт в Башкирии
«Салават Юлаев» подпишет нового вратаря, расставаясь с перспективным игроком
«Салават Юлаев» может подписать Дамира Жафярова
Спорт в Башкирии
«Салават Юлаев» может подписать Дамира Жафярова


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: