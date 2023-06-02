Переход суперзвезды в «Салават Юлаев» повлиял на отношения НХЛ и КХЛ
14:28, 02 июн 2023
Александр Медведев, экс-президент КХЛ, поделился мыслями о том, как один трансфер оказал влияние на взаимоотношения между НХЛ и КХЛ. Этим трансфером стал переход Александра Радулова в клуб "Салават Юлаев".
Согласно словам бывшего руководителя, одной из основных целей было налаживание связей с НХЛ. Медведев припомнил встречу с комиссаром НХЛ Гэри Беттманом, в ходе которой они условились, что не будут переманивать игроков друг у друга.
Уход Александра Радулова в уфимский клуб оказал сильное влияние на представителей НХЛ за океаном. Они поняли, что КХЛ способна привлекать суперзвезд. По мнению Медведева приход Яромира Ягра стал определяющим для лиги.
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Автор: Семен Подгорный
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