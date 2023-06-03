Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Спорт в Башкирии »

Будущее «Салавата Юлаева» планируют решить в середине июня

Будущее «Салавата Юлаева» планируют решить в середине июня

10:24, 03 июн 2023

Ситуация с задолженностями по выплате заработной платы в хоккейном клубе "Салават Юлаев" достигла уровня, когда о ней было заявлено руководству республики. Множество болельщиков стали массово жаловаться и обращаться с просьбами о помощи для клуба.



"В настоящее время разбираемся с ситуацией в хоккейном клубе «Салават Юлаев». Как только получим информацию, дадим ответ до 20 июня", - сообщил представитель Минспорта Башкортостана в ответ на обращения.

О проблеме выплаты зарплаты в "Салавате Юлаеве", общественность узнала в конце апреля из сообщений президента КХЛ. Однако вопрос задержки выплаты был объявлен "техническим" и связанным с планированием бюджета.

Читайте также:

Олимпийский чемпион назвал главные проблемы «Салавата Юлаева»
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Теги: ХК Салават Юлаев
Читайте также

Санкции КХЛ: «Салават Юлаев» лишен регистрации контрактов хоккеистов из-за долгов по зарплате
Спорт в Башкирии
Санкции КХЛ: «Салават Юлаев» лишен регистрации контрактов хоккеистов из-за долгов по зарплате
Александр Курносов назначен генеральным директором клуба «Салават Юлаев»
Спорт в Башкирии
Александр Курносов назначен генеральным директором клуба «Салават Юлаев»
Александр Курносов стал новым гендиректором хоккейного клуба «Салават Юлаев»
Спорт в Башкирии
Александр Курносов стал новым гендиректором хоккейного клуба «Салават Юлаев»
Троих игроков "Салавата Юлаева" изолировали из-за коронавируса
Здравоохранение в Башкирии
Троих игроков "Салавата Юлаева" изолировали из-за коронавируса


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: