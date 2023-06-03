Будущее «Салавата Юлаева» планируют решить в середине июня
10:24, 03 июн 2023
Ситуация с задолженностями по выплате заработной платы в хоккейном клубе "Салават Юлаев" достигла уровня, когда о ней было заявлено руководству республики. Множество болельщиков стали массово жаловаться и обращаться с просьбами о помощи для клуба.
"В настоящее время разбираемся с ситуацией в хоккейном клубе «Салават Юлаев». Как только получим информацию, дадим ответ до 20 июня", - сообщил представитель Минспорта Башкортостана в ответ на обращения.
О проблеме выплаты зарплаты в "Салавате Юлаеве", общественность узнала в конце апреля из сообщений президента КХЛ. Однако вопрос задержки выплаты был объявлен "техническим" и связанным с планированием бюджета.
Автор: Семен Подгорный
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