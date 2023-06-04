Дамир Жафяров отклонил предложение "Салавата Юлаева"
20:07, 04 июн 2023
Форвард Дамир Жафяров, выступающий за СКА, отклонил предложение "Салавата Юлаева" и решил присоединиться к казанскому клубу "Ак Барс". СКА выплатят финансовую компенсацию.
Невзирая на более выгодные предложения исходящие от "Салавата Юлаева" и других топ-клубов Восточной конференции, хоккеист решил выбрать казанский клуб из-за стремления завоевать Кубок Гагарина.
К тому же, нападающий согласился сократить свою зарплату в новой команде. По соглашению с СКА он должен был получать 80 млн рублей в год, а в "Ак Барсе" его заработная плата составит примерно 65 млн рублей после переоформления контракта сроком на один сезон.
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Автор: Семен Подгорный
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