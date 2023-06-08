Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Спорт в Башкирии »

«Салават Юлаев» погасил все долги по зарплатам

«Салават Юлаев» погасил все долги по зарплатам

23:25, 08 июн 2023

В ХК "Салават Юлаев" все задолженности по заработной плате перед хоккеистами, тренерами и персоналом полностью устранены. Об этом сообщает пресс-центр правительства Башкирии, ссылаясь на слова премьер-министра республики Андрея Назарова.



"На сегодняшний день этот вопрос уже решен. Зарплаты были полностью выплачены. Все вопросы, связанные с клубами "Салават Юлаев" и "Торос", находятся под пристальным вниманием руководства РБ", - приводятся слова Назарова.

Накануне издание "Чемпионат" сообщало, что совокупная сумма задолженности в "Салавате" превысила 300 миллионов рублей, и клуб не успел погасить задолженность по зарплате хоккеистов за прошлый сезон.

Читайте также:

Будущее «Салавата Юлаева» планируют решить в середине июня
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев
Читайте также

Санкции КХЛ: «Салават Юлаев» лишен регистрации контрактов хоккеистов из-за долгов по зарплате
Спорт в Башкирии
Санкции КХЛ: «Салават Юлаев» лишен регистрации контрактов хоккеистов из-за долгов по зарплате
Сегодня «Салават Юлаев» сыграет с минским «Динамо»
Спорт в Башкирии
Сегодня «Салават Юлаев» сыграет с минским «Динамо»
На ХК «Салават Юлаев» подали в суд за долги по аренде Дворца спорта
Человек и закон в Башкирии
На ХК «Салават Юлаев» подали в суд за долги по аренде Дворца спорта
«Салават Юлаев» может подписать Дамира Жафярова
Спорт в Башкирии
«Салават Юлаев» может подписать Дамира Жафярова


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: