«Салават Юлаев» погасил все долги по зарплатам

23:25, 08 июн 2023

В ХК "Салават Юлаев" все задолженности по заработной плате перед хоккеистами, тренерами и персоналом полностью устранены. Об этом сообщает пресс-центр правительства Башкирии, ссылаясь на слова премьер-министра республики Андрея Назарова.







"На сегодняшний день этот вопрос уже решен. Зарплаты были полностью выплачены. Все вопросы, связанные с клубами "Салават Юлаев" и "Торос", находятся под пристальным вниманием руководства РБ", - приводятся слова Назарова.



Накануне издание "Чемпионат" сообщало, что совокупная сумма задолженности в "Салавате" превысила 300 миллионов рублей, и клуб не успел погасить задолженность по зарплате хоккеистов за прошлый сезон.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"