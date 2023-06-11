«Салават Юлаев» подписал нападающего Матвея Гуськова
10:31, 11 июн 2023
Хоккейный клуб из Уфы «Салават Юлаев», заключил контракт с опытным нападающим из ЦСКА. Оба клуба осуществили обмен игроками.
Таким образом, «Салават Юлаев» приобрел Матвея Гуськова, в то время как ЦСКА получил финансовую компенсацию. Официально подтверждено завершение данного трансфера, хотя слухи о нем ходили уже с мая месяца.
После завершения сделки «Салават Юлаев» подписал 3-летний контракт с 22-летним форвардом. Матвей Гуськов в прошлом сезоне провел 46 матчей за ЦСКА, где набрал 9 очков (3+6), а также стал обладателем Кубка Гагарина.
Предшествуя обмену, ЦСКА повторил предложение «Локомотива», с целью оставить хоккеиста и передать его в Уфу.
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Автор: Семен Подгорный