«Салават Юлаев» заплатил более 250 миллионов
10:55, 12 июн 2023
Хоккейный клуб из Уфы «Салават Юлаев» выплатил своим игрокам свыше 250 млн рублей, погасив тем самым значительную задолженность, которая накопилась за несколько месяцев, в период, когда клуб оказался без средств.
Все 23 хоккеиста «Салавата Юлаева» получили свои зарплаты. Задолженность была обнаружена при проведении проверки Государственной трудовой инспекцией, в результате которой стало ясно, что задолженность начала формироваться с февраля.
Клуб «Салават Юлаев» полностью погасил все свои долги, и это было подтверждено соответствующим ведомством. Клуб получил предостережение относительно задержки финансирования, однако причина такой задержки так и осталась неизвестной.
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Автор: Семен Подгорный
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