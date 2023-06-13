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Чего ждут от перехода Матвея Гуськова в «Салават Юлаев»

Чего ждут от перехода Матвея Гуськова в «Салават Юлаев»

10:32, 13 июн 2023

Василий Чижов, спортивный директор команды "Салават Юлаев", оценил трансфер Матвея Гуськова.

Талантливый молодой нападающий минувший сезон играл в ЦСКА, где завоевал Кубок Гагарина. В результате соглашения о переходе, московский клуб получил финансовую компенсацию за этого 22-летнего игрока.



Спортивный директор уфимского куба отметил, что новичок команды является физически сильным и хорошо подготовленным игроком, способным играть как по краю площадки, так и в центре. Он также выделил его богатый опыт в кубковых соревнованиях, высокую скорость и отличную технику.

Несмотря на свой молодой возраст, от нападающего ждут, что он станет лидером и поможет команде достичь высоких результатов.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: ХК Салават Юлаев Матвей Гуськов
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