Чего ждут от перехода Матвея Гуськова в «Салават Юлаев»
10:32, 13 июн 2023
Василий Чижов, спортивный директор команды "Салават Юлаев", оценил трансфер Матвея Гуськова.
Талантливый молодой нападающий минувший сезон играл в ЦСКА, где завоевал Кубок Гагарина. В результате соглашения о переходе, московский клуб получил финансовую компенсацию за этого 22-летнего игрока.
Спортивный директор уфимского куба отметил, что новичок команды является физически сильным и хорошо подготовленным игроком, способным играть как по краю площадки, так и в центре. Он также выделил его богатый опыт в кубковых соревнованиях, высокую скорость и отличную технику.
Несмотря на свой молодой возраст, от нападающего ждут, что он станет лидером и поможет команде достичь высоких результатов.
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Автор: Семен Подгорный
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