Чего ждут от перехода Матвея Гуськова в «Салават Юлаев»

10:32, 13 июн 2023

Василий Чижов, спортивный директор команды "Салават Юлаев", оценил трансфер Матвея Гуськова.



Талантливый молодой нападающий минувший сезон играл в ЦСКА, где завоевал Кубок Гагарина. В результате соглашения о переходе, московский клуб получил финансовую компенсацию за этого 22-летнего игрока.







Спортивный директор уфимского куба отметил, что новичок команды является физически сильным и хорошо подготовленным игроком, способным играть как по краю площадки, так и в центре. Он также выделил его богатый опыт в кубковых соревнованиях, высокую скорость и отличную технику.



Несмотря на свой молодой возраст, от нападающего ждут, что он станет лидером и поможет команде достичь высоких результатов.

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Автор: Семен Подгорный