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Дмитрий Тарасов бывший игрок ХК «Салават Юлаев» умер в возрасте 44 лет

Дмитрий Тарасов бывший игрок ХК «Салават Юлаев» умер в возрасте 44 лет

11:15, 15 июн 2023

В Хабаровске в возрасте 44 лет не стало хоккеиста Дмитрия Тарасова, сообщил хабаровский клуб «Амур», за который ранее выступал спортсмен. Что стало причиной смерти хоккеиста — не уточняется.



В составе башкирского ХК «Салават Юлаев» Тарасов стал чемпионом России. Ранее он также играл за московские «Динамо» и «Спартак», а также новосибирский клуб «Сибирь».


«Мы будем помнить, Дима. Скоропостижно скончался воспитанник "Амура", лидер клуба в чемпионатах страны по количеству проведенных матчей. Коллектив хоккейного клуба и хабаровские болельщики выражают искренние глубочайшие соболезнования родным и близким Дмитрия», — гласит сообщение ХК.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что хоккейный клуб из Уфы «Салават Юлаев» выплатил своим игрокам свыше 250 млн рублей, погасив тем самым значительную задолженность.

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Автор: proural.info
Фото: ХК "Амур"
Теги: ХК Салават Юлаев
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