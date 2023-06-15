Дмитрий Тарасов бывший игрок ХК «Салават Юлаев» умер в возрасте 44 лет

11:15, 15 июн 2023

В Хабаровске в возрасте 44 лет не стало хоккеиста Дмитрия Тарасова, сообщил хабаровский клуб «Амур», за который ранее выступал спортсмен. Что стало причиной смерти хоккеиста — не уточняется.







В составе башкирского ХК «Салават Юлаев» Тарасов стал чемпионом России. Ранее он также играл за московские «Динамо» и «Спартак», а также новосибирский клуб «Сибирь».





«Мы будем помнить, Дима. Скоропостижно скончался воспитанник "Амура", лидер клуба в чемпионатах страны по количеству проведенных матчей. Коллектив хоккейного клуба и хабаровские болельщики выражают искренние глубочайшие соболезнования родным и близким Дмитрия», — гласит сообщение ХК.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что хоккейный клуб из Уфы «Салават Юлаев» выплатил своим игрокам свыше 250 млн рублей, погасив тем самым значительную задолженность.

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Фото: ХК "Амур"