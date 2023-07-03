Джош Хо-Сэнг отказался играть за «Салават Юлаев»
13:27, 03 июл 2023
Форвард из Канады Джош Хо-Сэнг, отказался от предложения "Салавата Юлаева" и не планирует приезжать в Россию. Его первая игра в КХЛ так и останется единственной.
Права на канадского форварда продолжат принадлежать "Салавату Юлаеву". Однако, маловероятно, что этот 27-летний игрок продолжит выступать за клуб. В прошлом сезоне он сыграл лишь один матч в регулярном чемпионате КХЛ и заработал одно очко, совершив результативную передачу. Полученная в этом матче травма, вынудила форварда покинуть состав до конца сезона.
Восстановившись к play-off Джош Хо-Сэнг провел еще 4 игры, но так и не сумел отличиться голами или голевыми передачами. Тренер ХК "Салават Юлаев" подтвердил, что травма не дала форварду даже попытаться бросить по воротам.
Клуб предложил Хо-Сэнгу продлить контракт еще на один год.