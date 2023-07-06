Бывший игрок НХЛ оценил побег канадского хоккеиста из «Салавата Юлаева»

23:27, 06 июл 2023









, экс-хоккеист клуба из Уфы , выразил своё мнение относительно возможного невозвращенияв состав "".

Нападающий Хо-Сэнг до сих пор не подтвердил информацию о заключении нового контракта и находится на грани завершения своей спортивной карьеры. Воспитанник "СЮ" заявил, что уход Хо-Сэнга не является большой потерей, а вызывает сомнения. Спортивный эксперт отметил высокий потенциал игрока, который по меркам национальной хоккейной лиги является значительным, однако некоторые моменты омрачают его успехи. В прошедшем сезоне хоккеист сыграл лишь один матч в регулярном чемпионате за "Салават Юлаев".





Андрей Зюзин также подчеркнул, что при сокращении числа легионеров нельзя допускать ошибок и все позиции должны быть заняты опытными лидерами. Как заявил бывший игрок уфимского клуба, в ушедшем сезоне таковым являлся только Александр Хмелевский, и теперь необходимо найти ещё двух игроков такого же уровня.



Хмелевский был лучшим бомбардиром "Салавата Юлаева" в прошлом сезоне, заработав 48 очков (26+22).

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Автор: Семен Подгорный