Бывший игрок НХЛ оценил побег канадского хоккеиста из «Салавата Юлаева»
23:27, 06 июл 2023 Андрей Зюзин, экс-хоккеист клуба из Уфы, выразил своё мнение относительно возможного невозвращения Джоша Хо-Сэнга в состав "Салавата Юлаева".
Нападающий Хо-Сэнг до сих пор не подтвердил информацию о заключении нового контракта и находится на грани завершения своей спортивной карьеры. Воспитанник "СЮ" заявил, что уход Хо-Сэнга не является большой потерей, а вызывает сомнения. Спортивный эксперт отметил высокий потенциал игрока, который по меркам национальной хоккейной лиги является значительным, однако некоторые моменты омрачают его успехи. В прошедшем сезоне хоккеист сыграл лишь один матч в регулярном чемпионате за "Салават Юлаев".
Андрей Зюзин также подчеркнул, что при сокращении числа легионеров нельзя допускать ошибок и все позиции должны быть заняты опытными лидерами. Как заявил бывший игрок уфимского клуба, в ушедшем сезоне таковым являлся только Александр Хмелевский, и теперь необходимо найти ещё двух игроков такого же уровня.
Хмелевский был лучшим бомбардиром "Салавата Юлаева" в прошлом сезоне, заработав 48 очков (26+22).
Читайте также:Джош Хо-Сэнг отказался играть за «Салават Юлаев»