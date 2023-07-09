Бывший игрок «Салавата Юлаева» может нарушить взаимопонимание между НХЛ и КХЛ

10:10, 09 июл 2023









, экс- хоккеист команды "", может нарушить установленные на протяжении многих лет соглашения между Национальной хоккейной лигой () и Континентальной хоккейной лигой ().

Накануне стало известно, что КХЛ официально зарегистрировала контракт ЦСКА с Федотовым, несмотря на то что у него уже имеется контракт с клубом НХЛ Philadelphia Flyers.



Представители КХЛ выступили с заявлением, в котором отметили, что обратились в НХЛ, чтобы подтвердить статус контракта Ивана Федотова. Основываясь на этой информации, КХЛ пришла к выводу, что у хоккеиста отсутствует действующий контракт с клубом НХЛ на сезон 2023/2024, как это предусмотрено в Меморандуме о взаимопонимании.





Заместитель комиссара НХЛ высказал прямо противоположное мнение, заявив, что КХЛ и ЦСКА нарушат меморандум о взаимопонимании между лигами в случае, если Иван Федотов будет играть в КХЛ. Это может привести к разрыву отношений и позволит НХЛ переманивать хоккеистов, имеющих действующие контракты с клубами КХЛ.

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Автор: Семен Подгорный